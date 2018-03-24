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’a darbe

Facebook’a darbe
Facebook'un 50 milyon kişinin bilgilerini üçüncü parti şirketlerle paylaştığının ortaya çıkmasının ardından dev markalar reklam vermeyi durdurdu. 'nın en büyük bankalarından Commerzbank ve Firefox internet tarayıcısı ile bilinen Mozilla artık 'a reklam vermeyeceğini açıkladı. Sırada 40 büyük markanın daha olduğuna dikkat çekildi. Zuckerberg, bu durumun önüne geçmek için yaptıklarının büyük hata olduğunu kabul etmişti.
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