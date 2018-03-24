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’ın aile sırrı ortaya çıktı



Tesla'nın CEO'su 'ın babası hakkında daha önce hiç konuşmamasının nedeni ortaya çıktı. Milyarder iş insanın babasının, kendisinden 42 yaş küçük yla birlikte 10 aylık bir erkek bebeğe sahip olduğu açıklandı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 11:25
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