Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında daha önce hiç konuşmamasının nedeni ortaya çıktı. Milyarder iş insanın babasının, kendisinden 42 yaş küçük üvey kızıyla birlikte 10 aylık bir erkek bebeğe sahip olduğu açıklandı.
Elon Musk’ın aile sırrı ortaya çıktı
Etiketler: Elon Musk , errol musk , Heide Bezuidenhout , Alexandra Musk , Asha Musk , üvey kızı
- Trump, 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı
- Verheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var
- Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’dan YPG itirafı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.