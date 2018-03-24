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Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında daha önce hiç konuşmamasının nedeni ortaya çıktı. Milyarder iş insanın babasının, kendisinden 42 yaş küçük üvey kızıyla birlikte 10 aylık bir erkek bebeğe sahip olduğu açıklandı.