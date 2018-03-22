Soruşturmanın t'Amal'ı
Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, gözaltına alındı. Gerekçe 2007’deki seçim kampanyasında Kaddafi’nin gönderdiği paraları kullanmasıydı! Soruşturma ise aktör George Clooney'nin avukatı eşi Amal Clooney'e uzandı! Çünkü Sarkozy'nin başını yakan belgeleri Amal'ın "Manevi amcam" dediği Ziad Takieddine adlı silah tüccarı polise ulaştırdı
SORGUDAN SONRA EV İZNİ
Bu arada Paris yakınlarındaki Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam eden Sarkozy, dün sabaha karşı karakoldan çıkarıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında evine gitmesine izin verildi. Kısa bir molanın ardından Sarkozy'nin dün tekrar polis merkezine dönerek sorgusuna kaldığı yerden devam edildi. Bu arada Fransız medyası gözaltında olan birine ev izni verilmesinin olağan dışı bir yöntem olduğu belirtildi.
İşadamı Ziad Takieddine 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon Euro götürdüğünü söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi tarafından doğrulamıştı. Bu arada eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ganim'in üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.
Etiketler: George Clooney , Amal Clooney , Muammer Kaddafi , Ziad Takieddine , Fransa , Libya , Nicolas Sarkozy
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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