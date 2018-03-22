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Soruşturmanın t'Amal'ı

eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, gözaltına alındı. Gerekçe 2007’deki seçim kampanyasında Kaddafi’nin gönderdiği paraları kullanmasıydı! Soruşturma ise aktör 'nin avukatı eşi 'e uzandı! Çünkü Sarkozy'nin başını yakan belgeleri Amal'ın "Manevi amcam" dediği adlı silah tüccarı polise ulaştırdı

Soruşturmanın tAmalı
Dünya 'ya odaklandı. Eski Cumhurbaşkanı , gözaltına alındı. Sarkozy, 2007'deki seçim kampanyasını yürütmek için dönemin lideri 'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü vurgulandı. 50 milyon Euro'ya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açıldı. İşte bu soruşturma çok tanıdık bir ismi gündeme taşıdı. Sarkozy'i yakan belgeler ünlü aktör 'nin avukat eşi 'e ulaştı. Zira söz konusu belgelerin Clooney'in sağ kolu olan ve "Manevi amcam" dediği 68 yaşındaki tarafından polise verildiği ortaya çıktı. Eski silah satıcısı Ziad Takieddine, Lübnan'ın önde gelen Fransız gazetesi Daily Orient'e önemli açıklamalar yaptı. "Kaddafi'yi para vermeye zorlayan Sarkozy oldu. Sarkozy, tehditlerle yüklü miktarda para aldı. Belgeler de var" ifadelerini kullandı.


SORGUDAN SONRA EV İZNİ
Bu arada Paris yakınlarındaki Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam eden Sarkozy, dün sabaha karşı karakoldan çıkarıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında evine gitmesine izin verildi. Kısa bir molanın ardından Sarkozy'nin dün tekrar polis merkezine dönerek sorgusuna kaldığı yerden devam edildi. Bu arada Fransız medyası gözaltında olan birine ev izni verilmesinin olağan dışı bir yöntem olduğu belirtildi.


İşadamı Ziad Takieddine 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon Euro götürdüğünü söylemişti. Bu ifadeler, eski Libya askeri istihbarat birimi direktörü Abdullah Senussi tarafından doğrulamıştı. Bu arada eski Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganim, 2012'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ganim'in üzerinde bulunan notlarda da Sarkozy'ye çanta dolusu paranın iletildiği ortaya çıkmıştı.
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