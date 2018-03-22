Net 'Mark'aj

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un 50 milyon kullanıcı verisini, ABD Başkanlık seçiminde Trump'ın kampanyasını yürüten Cambridge Analytica'ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda, şirket hakkında soruşturma başlattı. Bu yüzden şirket zarar etmeye başladı. Şirketin piyasa değeri 43 milyardolar düşerken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel servetinde de 5 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. FTC, soruşturmanın, Facebook ile 2011'de kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda yaptıkları anlaşmanın ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için gerçekleştirdiğini açıkladı. Facebook, komisyona gizlilik özelliklerini geliştireceklerini ve üçüncü tarafların kullanıcı verilerine izinsiz erişimine izin vermeyeceğini taahhüt ettiği hatırlatıldı. Buna göre her bir kullanıcı için Facebook'a 40 bin dolar ceza kesilebileceği aktarıldı. 50milyon kişi hesap edildiğinde rakamın 2trilyon doları bulacağı ve şirketi tarihinin en büyük finansal krizine sokacağı aktarıldı.
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