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  1. Facebook'un sahibi Zuckerberg'den skandal sonrası ilk açıklama

Net 'Mark'aj

50 milyon hesabından veri toplandığı iddiası, şirkete ve ’e büyük kayıp yaşattı. Şirketi protesto eden kullanıcılar, ’de ‘Facebook’u sil’ kampanyası başlattı.

Net Markaj
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 'un 50 milyon kullanıcı verisini, Başkanlık seçiminde 'ın kampanyasını yürüten Cambridge Analytica'ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda, şirket hakkında soruşturma başlattı. Bu yüzden şirket zarar etmeye başladı. Şirketin piyasa değeri 43 milyar dolar düşerken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel servetinde de 5 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. FTC, soruşturmanın, Facebook ile 2011'de kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda yaptıkları anlaşmanın ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için gerçekleştirdiğini açıkladı. Facebook, komisyona gizlilik özelliklerini geliştireceklerini ve üçüncü tarafların kullanıcı verilerine izinsiz erişimine izin vermeyeceğini taahhüt ettiği hatırlatıldı. Buna göre her bir kullanıcı için Facebook'a 40 bin dolar ceza kesilebileceği aktarıldı. 50 milyon kişi hesap edildiğinde rakamın 2 trilyon doları bulacağı ve şirketi tarihinin en büyük finansal krizine sokacağı aktarıldı.
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