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"’yi durduramayız"

Alman dış istihbarat teşkilatı BND’nin eski başkanı Hanning, "’nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi.


Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, "'nin Suriye'ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye'nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz" dedi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 09:24
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