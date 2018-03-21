Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, "Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye'nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz" dedi.
Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, "Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye'nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz" dedi.
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