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"Cesur Kız" 'ye 8 ay ceza

sahibi Filistinli Ahed 'ye 8 ay ceza verildi.

Cesur Kız Temimiye 8 ay ceza

Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed 'ye 8 ay hapis cezası verildi.

Filistinli Temimi'ye İstanbul'da verilmişti.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 18:01
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