Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi.
Filistinli Temimi'ye İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü verilmişti.
Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi'ye 8 ay hapis cezası verildi.
Filistinli Temimi'ye İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü verilmişti.
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