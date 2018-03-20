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Teröristlerin Afrin merkezindeki tünelleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.



Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu. Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.

  • 20 Mart 2018, Salı 16:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

hayrına vermediler karşılında özgürlüklerini alacaklardı. bunu da enerji ile ödeteceklerdi. ABD kadar alçak bir devlet dünyada yok. hemde korkak bir toplumdur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 20.03.2018 20:13
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