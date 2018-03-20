Teröristlerin Afrin merkezindeki tünelleri

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.
AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu. Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.
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hayrına vermediler karşılında özgürlüklerini alacaklardı. bunu da enerji ile ödeteceklerdi. ABD kadar alçak bir devlet dünyada yok. hemde korkak bir toplumdur.
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