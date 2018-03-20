11 Mart'ta Kathimerini'de yayımlanan yazıda Türkiye'nin Dynamic Manta tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin sonarının Rus denizaltısı sinyali üzerine MARCOM emriyle kurulan 'Acil Görev Gücü'ne katılmayı reddettiği iddia edilmişti. Gazete yayımladığı tekzipte böyle bir olayın yaşanmadığını kabul ederek "Türk gemisi bütün denizaltı araştırmalarında etkin rol almıştır" ifadesini kullandı.
NATO'dan Türkiye için bir ilk!
NATO, Türk Deniz Kuvvetleri’nin başvurusu üzerine Yunanistan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimeri’nin İtalya’da tatbikatta olan Türk deniz gücüyle ilgili bir yazısını tekzip etti.
Etiketler: Türk Deniz Kuvvetleri , NATO , Türkiye , İtalya , Yunanistan
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