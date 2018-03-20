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Yol Durumu
  1. Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

'dan için bir ilk!

, ’nin başvurusu üzerine ’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimeri’nin ’da tatbikatta olan Türk deniz gücüyle ilgili bir yazısını tekzip etti.



11 Mart'ta Kathimerini'de yayımlanan yazıda 'nin Dynamic Manta tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin sonarının Rus denizaltısı sinyali üzerine MARCOM emriyle kurulan 'Acil Görev Gücü'ne katılmayı reddettiği iddia edilmişti. Gazete yayımladığı tekzipte böyle bir olayın yaşanmadığını kabul ederek "Türk gemisi bütün denizaltı araştırmalarında etkin rol almıştır" ifadesini kullandı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 10:48
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