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Hillary, Ivanka’ya savaş açtı

Hillary, Ivanka’ya savaş açtı
ABD Başkanlık seçimlerinde büyük sansasyonların ardından ve tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Donald 'a yenilen , yine başkanlık polemikleriyle gündeme geldi. Tarihin ilk kadın Başkanı olma şansını kaçıran Hillary, Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında bu konu üzerinde konuştu. Başka Donald'ın kızı Ivanka Trump'ın hiçbir resmi unvanı olmadığı halde devlet işlerinde bulunduğunun ve kendisine temsil olanağı verildiğinin altına çizen Hillary, "Belli ki Ivanka ileride babası gibi başkan olma hayali içinde. Ama hayır Ivanka, ABD'nin ilk kadın başkanı olamayacak. Hiçbir şeyden anlamayan bir Trump'ın daha seçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
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