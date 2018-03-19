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Trump için acil toplantı çağrısı

Trump için acil toplantı çağrısı
ABD Başkanı Trump'ın eleştirdiği eski FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'nin, emekliliğine iki gün kala kovulması, tartışma yarattı. ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Trump'ın FBI'yi hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı. Leahy, kaleme aldığı mektupta, Trump'ın FBI'yi "politik malzeme" haline getirdiğini anlattı.
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