Yoldan çıkan Prens

ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in yakın müttefiki görülen ve Suudi Arabistan'da iktidarı kısa süre içinde devralması beklenen Muhammed Bin Selman'ın, annesi Fahda bint Falah bin Sultan'ı çeşitli yalanlara başvurarak, babası Kral Selman'dan iki yıldır uzak tutmaya çalıştığı öne sürüldü. NBC News'un 14 yeni ve eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 31 yaşındaki prens, Suudi kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korktuğu için bu adımı attığı öğrenildi.
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