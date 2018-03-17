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Yoldan çıkan Prens

Prensleri esir alan Suudi Veliaht Prensi Selman’ın iktidarı elinde toplamasına engel çıkarmasın diye annesini de kaçırdığı ortaya çıktı

Yoldan çıkan Prens
Başkanı ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in yakın müttefiki görülen ve 'da iktidarı kısa süre içinde devralması beklenen Muhammed Bin Selman'ın, annesi Fahda bint Falah bin Sultan'ı çeşitli yalanlara başvurarak, babası 'dan iki yıldır uzak tutmaya çalıştığı öne sürüldü. NBC News'un 14 yeni ve eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 31 yaşındaki prens, Suudi kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korktuğu için bu adımı attığı öğrenildi.
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