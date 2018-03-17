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  1. ABD'de bir şok daha

Uçak tuvaletinde seks skandalı!

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı.



İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı.

Virgin Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

  • 17 Mart 2018, Cumartesi 11:53
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