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'den skandal kararı

İçişleri Bakanlığı, çerçevesinde Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturma iznini bugün itibariyle kaldırarak sadece uzatma vizesi verileceğini açıkladı.

İngiltereden skandal Türkiye kararı

İçişleri Bakanlığı, çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı.

Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 14:45
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