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İlk 50 günde 50 saldırı

İlk 50 günde 50 saldırı
Türkiye, teröristlere yönelik operasyon başlattı. Mehmetçik, Afrin'e ilerledikçe paniğe kapılan terör örgütü mensupları ise 'da başta Türkler'e ait camiler ve işyerleri olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef aldı. Avrupa'da 10 ülkede, harekâtın ilk 50 gününde 'e ait cami, işyeri ve istasyonlara yönelik 50'ye yakın saldırı yapıldığı saptandı.


Burak Erdem ÇELİK
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