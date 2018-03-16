Büyük satış
Mirasçılar anlaşamadı. David Rockefeller’in dev sanat koleksiyonunun 7 Mayıs’ta satışa çıkacağı açıklandı. Açık artırmada toplam değerin 1.5 milyar doları bulabileceği öğrenildi
YENİ ESERLER ÇIKTI
Geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar eden koleksiyonun satışına karar verilirken, önceki gün satışın yapılacağı müzayede ve tam tarih kesinleşti. Aralarında, Picasso, Matisse ve Monet gibi ressamların eserlerinin bulunduğu koleksiyonun 7-12 Mayıs tarihleri arasında Christie's Müzayedevi'nin New York'taki şubesinde yapılacağı duyuruldu. Daha önce muhammen bedeli 700 milyon dolar olduğu belirtilen eserler arasına yenilerinin de girdiği ve toplam değerin 1 milyar doları bulduğu, çekişmeli bir açık artırmayla 1.5 milyar dolara (7.5 milyon TL) çıkabileceği öğrenildi. Koleksiyondaki en değerli parça olarak görülen İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "Çiçek sepetli genç kız" tablosunun 150 milyon dolara satılacağı bildirildi. Koleksiyonda Edward Hopper, Georgia O'Keefe gibi ABD'li sanatçıların eserlerinin yanı sıra daha önce olduğu bilinmeyen antikalar de yer aldı. Özellikle eski Çin döneminden kalma mücevher, bronz ve porselen koleksiyonun yanı sıra Napolyon'un Elbe Adası'nda kullandığı bir tatlı setinin de çok yüklü miktarlara alıcı bulacağı öğrenildi.
Koleksiyonunda yaklaşık bin 300 parça eser bulunan Rockefeller'in en nadide tablolarından biri de Monet'nin 'Nilüferler' isimli eseri....
Etiketler: David Rockefeller , Pablo Picasso , New York , Çin , açık artırma
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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