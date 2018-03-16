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Büyük satış

Mirasçılar anlaşamadı. ’in dev sanat koleksiyonunun 7 Mayıs’ta satışa çıkacağı açıklandı. da toplam değerin 1.5 milyar doları bulabileceği öğrenildi

Büyük satış
Dünyayı yöneten ailelerden biri olan Rockefeller ailesinin en güçlü ismi olan , geçen yıl 101 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine ait olan dev sanat eserleri koleksiyonu ise mirasçılar ide net bir şekilde paylaşılamayınca tüm eserlerin satılmasına karar verildi.

YENİ ESERLER ÇIKTI
Geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar eden koleksiyonun satışına karar verilirken, önceki gün satışın yapılacağı müzayede ve tam tarih kesinleşti. Aralarında, Picasso, Matisse ve Monet gibi ressamların eserlerinin bulunduğu koleksiyonun 7-12 Mayıs tarihleri arasında Christie's Müzayedevi'nin 'taki şubesinde yapılacağı duyuruldu. Daha önce muhammen bedeli 700 milyon dolar olduğu belirtilen eserler arasına yenilerinin de girdiği ve toplam değerin 1 milyar doları bulduğu, çekişmeli bir yla 1.5 milyar dolara (7.5 milyon TL) çıkabileceği öğrenildi. Koleksiyondaki en değerli parça olarak görülen İspanyol ressam 'nun "Çiçek sepetli genç kız" tablosunun 150 milyon dolara satılacağı bildirildi. Koleksiyonda Edward Hopper, Georgia O'Keefe gibi ABD'li sanatçıların eserlerinin yanı sıra daha önce olduğu bilinmeyen antikalar de yer aldı. Özellikle eski Çin döneminden kalma mücevher, bronz ve porselen koleksiyonun yanı sıra Napolyon'un Elbe Adası'nda kullandığı bir tatlı setinin de çok yüklü miktarlara alıcı bulacağı öğrenildi.


Koleksiyonunda yaklaşık bin 300 parça eser bulunan Rockefeller'in en nadide tablolarından biri de Monet'nin 'Nilüferler' isimli eseri....
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