Rus diplomatlar sınır dışı

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizi tırmandı. Londra'da zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia ile ilgili düğmeye basıldı. Babakızın yemek yediği restoranda kimyasal kalıntılara ulaşıldı. İngiltere Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Britanya genelindeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 1 hafta süre tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca Rusya'ya bağlı varlıkların da dondurulacağını belirtti. Rusya ise İngiltere'nin bu hamlesini düşmanca buldu. İngiltere'ye gidecek vatandaşlarını uyardı.
RUSYA 'DAN SERT TEPKİ Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı. Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.
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