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Rus diplomatlar sınır dışı

Rus diplomatlar sınır dışı
İngiltere ve arasında yaşanan ajan krizi tırmandı. 'da zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia ile ilgili düğmeye basıldı. Babakızın yemek yediği restoranda kimyasal kalıntılara ulaşıldı. Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Britanya genelindeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 1 hafta süre tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca Rusya'ya bağlı varlıkların da dondurulacağını belirtti. Rusya ise İngiltere'nin bu hamlesini düşmanca buldu. İngiltere'ye gidecek vatandaşlarını uyardı.


RUSYA 'DAN SERT TEPKİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın 'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı. Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.
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