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Haw'king' veda etti!

Bilimsel çalışmalarıyla adını tarihe yazdıran dünyaca ünlü fizikçi hayata veda etti. İşte aklın sınırlarını zorlayan o dahinin hayat hikayesi...

Hawking veda etti!
Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti. Ünlü fizikçi, 76 yaşında hayata veda etti. Yaşam hikayesi ile herkesi büyüleyen Stephen Hawking, 8 Ocak 1942'de 'de dünyaya geldi. 11 yaşında St Albans okulunu bitirdi. Daha sonra babasının eski okulu Oxford Üniversitesi kolejine devam etti. Ancak o matematiği merak etti. Fakat okulunda bu bölüm olmayınca fiziğe yöneldi. Bu alanda ilerledi. Kuantum fiziği ve karadelikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 1960'da 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Doktorlar ona 2 yıl ömür biçti. Bu hastalık sinir sistemini felç etti. Hayatına tekerlekli sandalye kullanarak devam etti. Beyninin zihinsel faaliyetleri ise zarar görmedi. Bilime dair görüşleri ise şöyleydi:

UZAYLILARA KARŞI UYARDI
Hawking ölmeden önce sık sık insanlığın geleceğine dair öngörülerini açıklıyordu. Ünlü bilim insanı, dünya dışı canlılarla bağlantı kurma çabalarının, insanlığın sonunu getirebileceğini söylemişti. Bilim insanı, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını çizmişti.


İNSANLIĞI BİTİRECEK
Kasım 2017'de Wired dergisine konuşan Hawking, gelişen teknolojinin insanoğlunun sonunu hazırladığı iddiasında bulunmuştu. , "Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak" demişti.

YLA YARIŞAMAYIZ
Ünlü fizikçi, yapay zeka çalışmalarının da önemini anlatmakla beraber yapay zekanın gelişimine temkinli yaklaşıyordu. Yapay zekanın insanı geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe ettiğini belirten Hawking, bunun insanlığın sonunu getirebileceğini söylemişti.
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