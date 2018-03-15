Haw'king' veda etti!

Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti. Ünlü fizikçi, 76 yaşında hayata veda etti. Yaşam hikayesi ile herkesi büyüleyen StephenHawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'de dünyaya geldi. 11 yaşında St Albans okulunu bitirdi. Daha sonra babasının eski okulu Oxford Üniversitesi kolejine devam etti. Ancak o matematiği merak etti. Fakat okulunda bu bölüm olmayınca fiziğe yöneldi. Bu alanda ilerledi. Kuantumfiziği ve karadelikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 1960'da 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Doktorlar ona 2 yıl ömür biçti. Bu hastalık sinir sistemini felç etti. Hayatına tekerlekli sandalye kullanarak devam etti. Beyninin zihinsel faaliyetleriise zarar görmedi. Bilime dair görüşleri ise şöyleydi:
UZAYLILARA KARŞI UYARDI Hawkingölmeden önce sık sıkinsanlığın geleceğine dairöngörülerini açıklıyordu.Ünlü bilim insanı, dünya dışıcanlılarla bağlantı kurmaçabalarının, insanlığın sonunugetirebileceğini söylemişti.Bilim insanı, uzayda seyahatedecek kadar gelişmişbir uygarlığın Dünya'yageliş amacının 'barışçıl'olmayacağının da altınıçizmişti.
TEKNOLOJİ İNSANLIĞIBİTİRECEK Kasım2017'de Wireddergisinekonuşan Hawking, gelişenteknolojinin insanoğlununsonunu hazırladığıiddiasında bulunmuştu.Stephen Hawking,"Teknoloji bir noktadainsanlardan daha üstün birnoktaya gelecek ve insanlarıortadan kaldıracak" demişti.
YAPAY ZEKAYLAYARIŞAMAYIZ Ünlüfizikçi, yapay zekaçalışmalarının da öneminianlatmakla beraber yapayzekanın gelişimine temkinliyaklaşıyordu. Yapayzekanın insanı geçebilecekbir düzeye gelmesindenendişe ettiğini belirtenHawking, bununinsanlığın sonunu getirebileceğinisöylemişti.
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