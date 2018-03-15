ABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Pentagon'da bugünkü basın brifinginde gazetecilerin Afrin'deki gelişmeler nedeniyle DEAŞ operasyonlarının nasıl etkilendiğine ilişkin sorularını yanıtladı. McKenzie SDG'nin lider pozisyonundaki figürlerin Afrin'e geçmesi nedeniyle DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğradığını iddia etti.

GÜÇ KAYDIRILMASI MÜCADELEYİ YAVAŞLATTI

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Afrin'e kuvvet kaydırmasının Orta Fırat Vadisi'nde DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi yavaşlattığını ifade eden McKenzie, "DEAŞ'ın yeniden momentum kazandığını söyleyemem ama kuvvet kaydırılması kaçınılmaz olarak mücadelemizi yavaşlattı" dedi.

'ÇOĞUNLUĞU LİDER SDG'Lİ KUZEYE GEÇTİ'

DEAŞ'la mücadelenin SDG'nin lider pozisyonundaki figürlerin Afrin'e geçmesi nedeniyle sekteye uğradığını belirten McKenzie şöyle konuştu:

"DEAŞ ile savaşta hâlâ aktifiz. Çatışmalar devam ediyor. Ama SDG liderliğinin bu çabaları desteklemek için orada olduğu dönemki kadar hızı değil. Yani birkaç hafta önceki kadar hızlı değil. Çünkü DEAŞ'a karşı ilerlememizin parçası olan SDG liderlerinin çoğu kuzeye gitti. Durumu yakından takip ediyoruz. Gelecek haftalarda sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

YPG'lilerin Afrin'e gitmesi nedeniyle yaşanan askeri kaybın giderilmesi için ne tür yeni ayarlamaların yapıldığına ilişkin soru üzerine Korgeneral McKenizie, sahadaki komutanların gelişen durumlara göre daima yeni ayarlamalar yaptığını hatırlattı. McKenzie, "Taktik detayları bilmiyorum ama muhtemelen hem güneyde, hem de Menbiç'te yeni konumlandırmalar yapmışızdır" diye ekledi.

'SDG İLE İLETİŞİMİMİZ SÜRECEK'

Hürriyet'in haberine göre SDG'lilerle iletişim kanallarının iyi bir biçimde işlemeye devam ettiğini vurgulayan McKenzie, kuvvet kaydırma konusunda da görüştüklerini söyledi. Bir gazetecinin SDG komutanlığının geçen hafta 1700 savaşçının Afrin'e kaydırıldığını açıkladığını hatırlatması üzerine McKenize, "Tam ne kadar savaşçının gittiğini, sayının o kadar yüksek olup olmadığını teyit edemem. Ama SDG'li ortaklarımızla bu süreçteki iyi iletişimimiz sürecek" dedi.

'İÇ SAVAŞIN PARÇASI DEĞİLİZ'

ABD'nin politikasının hâlâ "Esad gitmeli" yönünde mi olduğuna ilişkin bir soruya ise Amerikalı sözcünün yanıtı şöyle oldu: "Suriye'de Savunma Bakanlığı olarak misyonuz, DEAŞ'ı mağlup etmek. İşsavaşın bir parçası olmak gibi bir niyetimiz yok. Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz. Ateşkes açısından başarısız oldu. Soçi başarız oldu. Şimdi siyasi çözüm zamanı. Birleşmiş Millet öncülüğündeki Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz."