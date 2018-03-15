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ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü: Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok. Türklerle görüşmelerimiz sürüyor.

ABDden Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok" dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında Menbiç konusunda açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç'in YPG'den temizlenmesi konusunda ABD ile anlaşma yapıldığı açıklamasına ilişkin Nauert, "Menbiç konusunda henüz anlaşma yok. Türkiye ile bir anlaşmaya varmak için hala çalışıyoruz" dedi.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 23:10
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