Kriz gazı
jan Skripal’ın Rusya tarafından zehirlendiğini söyledi, ortalık karıştı. NATO ve AB , İngiltere’ye destek açıklamaları yaptı. Rusya ise İngiltere’yi yalancılıkla suçladı...
LONDRA ÜLTİMATOMU...
May'in açıklamaları sonrasında yapılan açıklamada, "Herhangi bir sinir gazı kullanımı korkunç ve tamamen kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği'nden de İngiltere'ye destek geldi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, durumdan ve İngiltere'nin elindeki verilerden son derece endişeli olduklarını belirterek, "Tabii ki İngiltere bu bağlamda AB dayanışmasına güvenebilir" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti. Lavrov, May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi. Lavrov "Londra'dan gelen ültimatomu elbette duyduk. İngiltere, İngiltere Başbakanı, Dışişleri Bakanı sanırım Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına dahil olduğunu biliyor. İngiltere'nin, bu anlaşma çerçevesinde zehirli madde kullandığından şüphelendiği ülkeye başvurması gerekirdi" dedi.
PUTİN MUHALİFİ ÖLÜ BULUNDU
İngiltere'de sürgünde yaşayan Rusya Devlet Başkanı Putin'e muhalif isim Nikolai Glushkov, dün akşam Londra'da ölü bulundu. Ailesi tarafından bulunan 68 yaşındaki Glushkov'un ölüm nedeninin bilinmediği açıklandı. Glushkov, Putin muhalifi Rus oligark Boris Berezovski'nin en yakınındaki isimler arasında yer alıyordu.
Etiketler: Valdis Dombrovskis , İngiltere , Rusya , Londra , Vladimir Putin , AB , NATO
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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