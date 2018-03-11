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Terör örgütü / yandaşları 'nda olay çıkardı

'nın 'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü / yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

Terör örgütü yandaşları Almanyayi birbirine kattı

Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, 'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü / yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı.


Bunun üzerine Alman polisi, örgüt yandaşlarına müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiği, uçuşlarda aksama olmadığı belirtildi.

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  • 11 Mart 2018, Pazar 22:24
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