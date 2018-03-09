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100 milyar dolarlık soba

Prens Muhammed bin Selman, Kraliçe 2. Elizabeth’i ziyaret etti. ’ye 100 milyar dolar bıraktığı iddia edildi. Elizabeth’in ise Prens’i tek ızgarası yanan elektrik sobasıyla karşılaması dikkat çekti

100 milyar dolarlık soba
Suudi Arabistan'da babası 'ın yerine geçtiği belirtilen Prens Muhammed bin Selman, ziyaretiyle gündem oldu. Ülkesinde kendisine rakip olabilecek zenginleri hapse atan Prens'in İngiltere'ye 100 milyar dolar bıraktığı iddia edildi. Prens'in son dönemde ABD ile karşı karşıya gelen İngiltere'de Kraliçe ile pozlar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. 'in Selman'ı ağırladığı odada şöminenin içinde tek ızgarası yanan elektrikli soba ise gözlerden kaçmadı.
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