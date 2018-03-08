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'den kan donduran karar

hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarı yasalaştı.

İsrailden kan donduran karar

KAN DONDURAN TASARI YASALAŞTI
hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarının, İsrail Parlamentosu Knesset'te, ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçerek yasalaştığı belirtildi.

Kanal 10 televizyonunun haberine göre, tasarı iki oylamadan geçerek yasalaştı. Haberde, tasarıya evet ya da hayır oyu veren milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Knesset'ten de konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu yasa, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.

253 FİLİSTİNLİ ŞEHİDİN NAAŞI İSRAİL'İN ELİNDE
Yasa ayrıca, İsrail polisine, "cenazeye katılanların sayı ve kimlikleri, cenazenin güzergahı ile kullanımı yasak olan eşyaların belirlenmesi, belirli bir kişinin katılımının engellenmesi ile istisnai durumlarda da naaşların defnedileceği mekanın belirlenmesi" gibi şartlar yerine getirilinceye kadar naaşların teslimini engellemek için idari emir verme yetkisi tanıyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Geri Alma Milli Komisyonunun verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 10:03
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