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'nin yardım paketlerinden kurt çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (GK) 'de aldığı bir aylık insani ateşkes kararının ardından ’ya gönderilen gıda malzemelerinden kurt çıktığı iddia edildi.

BMnin yardım paketlerinden kurt çıktı

Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler- Arap Kızılayı (SARC) insani konvoyu, Pazartesi günü Suriye'nin bölgesinde insani yardım malzemeleri ulaştırmıştı. 27 bin 500 kişi için buğday ununun yanı sıra, çocuklar için özel beslenme maddeleri dağıtılmıştı.

PAKETLERDEN KURT ÇIKTI
Yardımların dağıtılmasının ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemelerinden kurt çıktığı öne sürüldü.

BAZI ÜRÜNLERİN TARİHİ GEÇMİŞ
Kolilerde bulunan bakliyatların bazılarında kurt olduğu belirtilirken, bazı ürünlerin ise tarihinin geçtiği ifade edildi. Görüntüleri çeken Suriyeliler, ürünleri göstererek tarihlerinin geçtiğini ve bazı yiyeceklerin koktuğunu iddia etti.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 22:58
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