2011'de başlayan Suriye krizinin ardından Almanya'ya mülteci olarak giden Abu Marwan isimli cani, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.
KAN DONDURAN AÇIKLAMA
Amacının "kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak" olduğunu söyleyen cani adam, karısını kendisinden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.
KANLI ELLERİYLE CANLI YAYIN YAPTI
41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı.
Cani adam daha sonra ellerindeki kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.
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