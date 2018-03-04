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, 'dan 850 milyar dolar talep ediyor

parlamentosunun lar komisyonu başkanı Arkadiusz Mularczyk, 'nın sırasında Polonya'ya verdiği zararı 850 milyar dolar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Polonya, Almanyadan 850 milyar dolar tazminat talep ediyor

Mularczyk, "Yıkılan şehirler, köyler, ekonomi ve endüstri, ülkemizin kayıp demografik potansiyeli için büyük fakat haklı miktarlardan bahsediyoruz" diyerek konusunun yıllardır çözüme kavuşturulmadığını kaydetti. Arkadiusz Mularczyk, 'nın sırasında 'ya verdiği zararı 850 milyar dolar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Diğer yandan Rusya'dan tazminat talep etmenin hiçbir anlamının olmadığını dile getiren Polonyalı vekil, "Rusya uluslararası hukuka uymuyor" iddiasında bulundu.



Daha önce Polonya parlamentosunun analiz bürosu, 'nın Berlin'den 48.8 milyar dolar tazminat talep etme hakkına sahip olduğu sonucuna varmıştı. Alman hükümeti, Polonya'ya askeri tazminat konusunun kapalı olduğunu açıklamıştı.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 13:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

ŞEREFSİZ AVRUPALILAR, HAYDİ BAKALIM ŞİMDİ SİZDE BİRİBİRİNİZDEN SOYKIRIM İÇİN UĞRAŞIN DA, O YILLARDA SAVAŞ HALİNDE YAŞANANLARI ANLAYIN BAKALIM.

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cevapla 04.03.2018 13:25
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