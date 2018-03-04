Mularczyk, "Yıkılan şehirler, köyler, ekonomi ve endüstri, ülkemizin kayıp demografik potansiyeli için büyük fakat haklı miktarlardan bahsediyoruz" diyerek tazminat konusunun yıllardır çözüme kavuşturulmadığını kaydetti. Arkadiusz Mularczyk, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya verdiği zararı 850 milyar dolar olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Diğer yandan Rusya'dan tazminat talep etmenin hiçbir anlamının olmadığını dile getiren Polonyalı vekil, "Rusya uluslararası hukuka uymuyor" iddiasında bulundu.
Daha önce Polonya parlamentosunun analiz bürosu, Varşova'nın Berlin'den 48.8 milyar dolar tazminat talep etme hakkına sahip olduğu sonucuna varmıştı. Alman hükümeti, Polonya'ya askeri tazminat konusunun kapalı olduğunu açıklamıştı.
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ŞEREFSİZ AVRUPALILAR, HAYDİ BAKALIM ŞİMDİ SİZDE BİRİBİRİNİZDEN SOYKIRIM İÇİN UĞRAŞIN DA, O YILLARDA SAVAŞ HALİNDE YAŞANANLARI ANLAYIN BAKALIM.
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