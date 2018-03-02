1. Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi
Rus lider Putin "yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin faal bir aşamaya girdiğini söyledi.
1. Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi
Rus lider Putin "yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin faal bir aşamaya girdiğini söyledi.
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