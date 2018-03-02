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İşte 'nın yeni nesil savaş makineleri

Rus lider 'in dünyaya tanıttığı ve aralarında sınırsız menzilli nükleer güdümlü füzenin de bulunduğu 6 yeni silah dünya gündemine bomba gibi düştü.

1. Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi

Rus lider Putin "yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin faal bir aşamaya girdiğini söyledi.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 11:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Biz de savunmamız için yeni teknolojilerimizle çok şey yapalım daima üretim daima ARGE yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2018 17:12
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