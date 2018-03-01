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Clinton gücünü kötüye kullandı

Clinton gücünü kötüye kullandı
1995 yılında Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Monica Lewinsky, önemli açıklamalar yaptı. Lewinsky, başından geçen skandal ve kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan "MeToo" hareketi ile ilgili olarak Vanity Fair dergisinde bir yazı kaleme aldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından toplum tarafından dışlandığını belirten Lewinsky, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını aktardı. İlişkinin yaşandığı dönemde 'olası sonuçları hakkında çok az fikri' olduğunu ve yaşadıklarından hala pişmanlık duyduğunu anlatan Lewinsky, bu ilişkiyi başlatarak dünyanın en güçlü liderinin gücünü kötüye kullandığını çok sonra fark ettiğini açıkladı.


20 YILLIK SKANDAL
Lewinsky, 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez Mayıs 2014'te konuşmuştu.
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