Clinton gücünü kötüye kullandı

1995 yılında Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Monica Lewinsky,önemli açıklamalar yaptı. Lewinsky, başından geçen skandal ve kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan "MeToo" hareketi ile ilgili olarak Vanity Fair dergisinde bir yazı kaleme aldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından toplum tarafından dışlandığını belirten Lewinsky, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını aktardı. İlişkinin yaşandığı dönemde 'olası sonuçlarıhakkında çok azfikri' olduğunu ve yaşadıklarından hala pişmanlık duyduğunu anlatan Lewinsky,bu ilişkiyi başlatarak dünyanınen güçlü liderinin gücünü kötüyekullandığını çok sonrafark ettiğini açıkladı.
20 YILLIK SKANDAL Lewinsky, 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez Mayıs 2014'te konuşmuştu.
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