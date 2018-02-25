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İngiliz polisi, şehrinin bölgesinde bir binada büyük çaplı bir olduğunu bildirdi.

İngilterede patlama

İngiliz polisi 'nin şehrinde büyük çaplı bir nın meydana geldiğini duyurdu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin bölgesinde büyük çaplı bir patlamanın olduğu, güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 23:42
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