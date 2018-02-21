Uzaydan karaya
Tesla aracını uzaya fırlatan Elon Musk, uzun süre yolda kalmaktan bıktı. Trafik çilesini kökünden çözmek amacıyla kolları sıvadı. Süper hızlı tren projesi için kazı çalışmalarına başladı
Musk'ın şirketi Boring Company, süper hızlı tren projesi "hyperloop" için çalışmaları hızlandırdı. Washington'un altını kazmak için ön onay aldı. Kendi şirketi Tesla'nın arazisinde kazılara başlayan Musk, bunun bir deney olduğunu açıkladı. Boring Company, New York ile Washington arasına yapmayı planladığı hyperloop tünelleri için hükümetten onay alındığını ve bu sistem ile ulaşımın 29 dakikaya düşeceğini vurguladı.
Elon Must, Washington'un altını kazmak için onay aldı. Çalışmalar hızlandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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