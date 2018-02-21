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Uzaydan karaya

aracını uzaya fırlatan , uzun süre yolda kalmaktan bıktı. Trafik çilesini kökünden çözmek amacıyla kolları sıvadı. Süper hızlı tren projesi için kazı çalışmalarına başladı

Uzaydan karaya
Uzay aracı ve roket üreticisi 'SpaceX' şirketinin kurucusu ve 'Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tarihe adını yazdı. Geçtiğimiz günlerde ürettiği dünyanın en güçlü roketi 'Falcon Heavy'i, araçla birlikte uzaya fırlattı. Teknolojide çığır açan Musk, yine rahat durmadı. Uzaydan sonra karaya da el attı. Musk, geçen ay New York seyahati sırasında yaşadığı trafik sıkıntısından dert yaptı. Sırf trafik çilesi yüzünden tünel kazmak için sondaj şirketi kuracağını açıkladı. Teknoloji dehası Musk, şimdi de trafik sorunun çözmek için kolları sıvadı.


Musk'ın şirketi Boring Company, süper hızlı tren projesi "hyperloop" için çalışmaları hızlandırdı. Washington'un altını kazmak için ön onay aldı. Kendi şirketi Tesla'nın arazisinde kazılara başlayan Musk, bunun bir deney olduğunu açıkladı. Boring Company, New York ile Washington arasına yapmayı planladığı hyperloop tünelleri için hükümetten onay alındığını ve bu sistem ile ulaşımın 29 dakikaya düşeceğini vurguladı.


Elon Must, Washington'un altını kazmak için onay aldı. Çalışmalar hızlandı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

ben bir şey anlamadım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 10:30
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