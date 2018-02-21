Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne, Suriye rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Doğu Guta'da yaşanan insani trajedi karşısında ''Bakışlarımızı çevirmeye devam edemeyiz.'' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen de Doğu Guta'nın ''ölüm ve yıkım bölgesi'' haline geldiğini söyledi.