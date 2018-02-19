'pişi'kolojik operasyon
Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahale ettiğine dair yürütülen soruşturmada şüpheli ler açıklandı. ‘Putin’in aşçısı’ diye anılan milyarder işadamı Yevgeny Prigozhin, Hillary Clinton aleyhine yayın yaptırmakla suçlandı
TROL FABRİKASI
Amerikan savcılığına göre 56 yaşındaki Yevgeny Prigozhin, 'trol fabrikası' ya da 'trol çiftliği' diye bilinen Rusya merkezli Internet Araştırma Ajansı'nın sahibiydi. Merkezi St. Petersburg'daki ajansın bir diğer adı da Glavset'ti. Glavset'teki Rus görevliler, sosyal medyada kendilerini Amerikalı gibi gösteren hesaplar açtıktan sonra Hillary Clinton aleyhine olacak bilgiler servis etti. İddialara göre troller, Batılı ülkelerdeki sosyal ve siyasal tansiyonu artırmaya, tartışmaları alevlendirmeye yönelik paylaşımlar yaparken, Rusya içinde ise muhalifleri baskı altına almak üzere hareket etti. Prigozhin ise kendisine yönelik suçlamalarla ilgili olarak Rus RIA Novosti haber ajansına açıklama yapıp ABD'lilere tepki gösterdi. Prigozhin, "Amerikalılar kolay etkilenen insanlar. Görmek istediklerini görüyorlar. Onlara çok saygım var. Listede yer aldığım için üzgün değilim. Eğer şeytanı görmek istiyorlarsa, bırakın görsünler" dedi.
SOSİS SATIYORDU
Bu arada Yevgeny Prigozhin, Sovyetler Birliği döneminde soygundan hapse girdi. Serbest kaldıktan sonra sosis satıp geçindi. Ancak daha sonra kurduğu bağlantılarla yemek sektöründe dev bir isim haline geldi. Birçok restoranı, Concord adlı bir danışmanlık ve bir yemek şirketi bulunan Prigozhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın bir isimdi. Orduya bile yemek veren Prigozhin'in Putin'e yakınlığından dolayı lakabı 'Putin'in aşçısı' olarak bilinmekteydi.
Etiketler: Hillary Clinton , donald trump , Yevgeny Prigozhin , Vladimir Putin , Rusya
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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