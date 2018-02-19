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'dan skandal yasak!

'da erkek inin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

İzlandadan skandal yasak!

Adadaki ve toplumların tepkisini çeken tasarının yasalaşması halinde , erkek ini yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Meclisteki partiler tarafından desteklenen ancak henüz oylaması yapılmayan kanun teklifine göre, tıbbi gereklilik duyulmadıkça 18 yaş altı bireylerin sünnet edilmesi yasaklanacak. Yasağı çiğneyerek tıbbi ihtiyaç dışında sünnet uygulayanlar, 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. 18 yaşını doldurmuş bireylerin ise kendi istekleri doğrultusunda sünnet olmayı tercih etmesinin önünde herhangi bir engel olmayacak.

Erkek sünnetini birçok ülkede yasaklı olan kadın sünneti ile bir gören ve küçük yaştaki erkek çocukların haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini iddia eden tasarıda, evde, steril olmayan yerlerde, anestezi olmadan ve sağlık çalışanı olmayan bir kişi tarafından uygulanan sünnet operasyonlarının, ölümcül enfeksiyon riskini de beraberinde getirdiği ve çocukları acı içinde bıraktığı savunuluyor.

MÜSLÜMAN VE YAHUDİ TOPLUMLAR TEPKİLİ
Bu arada, adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların üyeleri, helal kesim et ve peçe kullanımına ilişkin gerginliklerde olduğu gibi sünnet uygulamasının da antisemitizm ve İslamofobinin bir örneği haline gelmesinden endişe duyuyor.

Söz konusu tasarıyı "dini özgürlüklere müdahale" olarak eleştiren Müslüman ve Yahudi toplumların tepkilerini, protesto gösterileriyle gündeme taşıması bekleniyor.

Ülkedeki bazı siyasiler tarafından "ilkel bir gelenek" olarak değerlendirilen sünnetin İzlanda'da yasaklanmasının ardından diğer İskandinav ülkelerinin de benzer adımların atılacağı belirtiliyor.

Dünyada her 3 erkekten biri sünnetli. Çok sayıda erkek, dini ve kültürel gereklilikler nedeniyle sünnet oluyor.

Yaklaşık 336 bin nüfuslu İzlanda'da 1500 Müslüman ile yaklaşık 250 Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 19:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yusuf yusuf

heriflerin isleri gucleri muslumanlari kirbaclamak ve kiskirtmak. Musluman aleminde kan gözyasi aksin bir birlerine bogazlasinlar ki avrupa ekmegine bal baklava katsin yesin. sömurgeci alcaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 22:26
muhteşem muhteşem

bu şu demektir sünnet olmak isteyecek daha çok insan olacak demektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 20:25
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