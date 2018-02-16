Bir tek annem bana yeter
Katie Piper 10 yıl önce İngiltere’nin en aranan yüzüydü. Eski sevgilisi ise ona akılalmaz işkenceler yapıp suratına kezzap döktü. 10 yılda 110 ameliyat geçiren 34 yaşındaki kadın sadece annesinin desteğiyle yeniden hayata bağlandı
2008 Katie'nin yüzü tanınmaz hale geldi.
Bu süre içinde annesi Diane'ye hep destek verdi. 10 yıl boyunca Katie'nin her anında ona arka çıkan Diane sayesinde Katie normal bir hayata kavuştu. 110 ameliyat geçirmesinin yanı sıra psikolojik çöküntüden de annesi sayesinde çıkmayı başaran Katie, Instagram üzerinde yaptığı son paylaşımda şunları yazdı: "Her insanın annesi çok değerlidir. Ancak benim annemin yaptığı sadece yaşayanın hissedebileceği bir şeydi. Hayata dair hiçbir umudumun olmadığı anlarda beni ayağa kaldırmak için adeta kendi hayatından vazgeçti. Kendisine kolon kanseri teşhisi konulduğunu bile benden sakladı. Hem kanserle mücadele etti hem de benim mücadele gücümün olmadığı zamanlarda beni düştüğüm yerden kaldırmak için insanüstü bir gayret sarf etti." Katie Piper aynı zamanda 2008'den beri yine annesinin desteğiyle tuttuğu günlüğü de ilk kez paylaştı. Günlükten pasajlar veren genç kadın geçirdiği bu sürece anlatan kitap için anlaşma yaptığını da söyledi.
2014 Operasyondan sonra az da olsa aynaya bakabildi.
2018 Katie İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
Etiketler: Katie Piper , İngiltere
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