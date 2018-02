Bir tek annem bana yeter

en çok aranan sunucularından Katie Piper 'in hayatı, 2008'de eski sevgilisi Daniel Lynch'in asitle yaptığı saldırı sonucu kabusa döndü. Lynch'in kezzaplı saldırısına uğrayan İngiliz manken Katie Piper'in yüzü, vücudunun üst kısmı ve elleri yandı, sol gözü ise kör oldu. Aynı zamanda tecavüze de uğrayan başarılı kadın hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok zor günler geçirdi.2008 Katie'nin yüzü tanınmaz hale geldi.Bu süre içinde annesi Diane'ye hep destek verdi. 10 yıl boyunca Katie'nin her anında ona arka çıkan Diane sayesinde Katie normal bir hayata kavuştu. 110 ameliyat geçirmesinin yanı sıra psikolojik çöküntüden de annesi sayesinde çıkmayı başaran Katie, Instagram üzerinde yaptığı son paylaşımda şunları yazdı: "Her insanın annesi çok değerlidir. Ancak benim annemin yaptığı sadece yaşayanın hissedebileceği bir şeydi. Hayata dair hiçbir umudumun olmadığı anlarda beni ayağa kaldırmak için adeta kendi hayatından vazgeçti. Kendisine kolon kanseri teşhisi konulduğunu bile benden sakladı. Hem kanserle mücadele etti hem de benim mücadele gücümün olmadığı zamanlarda beni düştüğüm yerden kaldırmak için insanüstü bir gayret sarf etti."Günlükten pasajlar veren genç kadın geçirdiği bu sürece anlatan kitap için anlaşma yaptığını da söyledi.2014 Operasyondan sonra az da olsa aynaya bakabildi.2018 Katie İngiltere 'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.