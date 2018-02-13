Diana’nın evsiz şoförü

Prenses Diana’nın yıllarca şoförlüğünü yapan Mark Roberts, şimdi evsiz ve açlıkla mücadele ediyor. Eski asker olan Roberts, “Bournemouth sokaklarında 18 ay geçti. Bu duruma düşmek çok ama çok acı” dedi...
1997 yılında Paris'te trafik kazasında yaşamını yitiren Diana'nın suikasta uğradığı hala konuşulan büyük bir iddia... Bu iddialara her gün yenileri eklenirken, yıllarca PrensCharles ve Prenses Diana'nın şoförlüğünü yapan MarkRoberts'ın sokaklarda yaşaması ve açlıkla mücadele etmesi, İngiliz medyasının manşetlerine çıktı. Körfez Savaşı'nda asker olan Mark Roberts, PrensesDiana'nın özel korumalığını ve şoförlüğünü üstlendiği günlerde çok mutluydu. Ancak Lady Di'nin 1997'de hayatını kaybetmesi, Prens Charles'ın da kendisini istememesi üzerine görevinden ayrılan Mark Roberts'ın hayatıkarardı.
18 aydır Bournemouth sokaklarında yaşamak zorunda kalan Roberts, yllarca ülkesi ve Kraliyet ailesi için yaptığı fedakarlığın karşılıksız kalması nedeniyle tepkili. Roberts,"Özel bir hayatım vardı.Prens Charles ve Lady Diana, beniçok severdi. Sonra hayatımda düşüşbaşladı. Körfez Savaşı'nda ölümdendöndüm, unutuldu. Afganistan'dakiözel görevler görmezden gelindi.Hırsızlar benim tüm paramı çaldı.Devletten yardım istedim, yüzümebile bakmadılar. Çok üzgünüm. Yetkilimakamlardan umutsuzca yardımaihtiyacım var dememe rağmen yüzümebile bakmıyorlar" dedi.
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Serefsiz bir yagmaci ulkenin askeri olmak adami bitirir,Yaptigi zulumlerin cezasi,bence ilerde bir makinaliyla tarama da yapabilir etrafina,Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste,Mark intihar et cekemezsin bunca vijdan azabini!
Demek ki ne korumalığın iyiymiş, ne de şoförlüğün.
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