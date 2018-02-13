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Diana’nın evsiz şoförü

’nın yıllarca şoförlüğünü yapan , şimdi evsiz ve açlıkla mücadele ediyor. Eski asker olan Roberts, “Bournemouth sokaklarında 18 ay geçti. Bu duruma düşmek çok ama çok acı” dedi...

Diana’nın evsiz şoförü
1997 yılında Paris'te trafik kazasında yaşamını yitiren Diana'nın suikasta uğradığı hala konuşulan büyük bir iddia... Bu iddialara her gün yenileri eklenirken, yıllarca Prens Charles ve Prenses Diana'nın şoförlüğünü yapan Mark Roberts'ın sokaklarda yaşaması ve açlıkla mücadele etmesi, İngiliz medyasının manşetlerine çıktı. Körfez Savaşı'nda asker olan Mark Roberts, Prenses Diana'nın özel korumalığını ve şoförlüğünü üstlendiği günlerde çok mutluydu. Ancak Lady Di'nin 1997'de hayatını kaybetmesi, Prens Charles'ın da kendisini istememesi üzerine görevinden ayrılan Mark Roberts'ın hayatı karardı.


18 aydır Bournemouth sokaklarında yaşamak zorunda kalan Roberts, yllarca ülkesi ve Kraliyet ailesi için yaptığı fedakarlığın karşılıksız kalması nedeniyle tepkili. Roberts, "Özel bir hayatım vardı. Prens Charles ve Lady Diana, beni çok severdi. Sonra hayatımda düşüş başladı. Körfez Savaşı'nda ölümden döndüm, unutuldu. Afganistan'daki özel görevler görmezden gelindi. Hırsızlar benim tüm paramı çaldı. Devletten yardım istedim, yüzüme bile bakmadılar. Çok üzgünüm. Yetkili makamlardan umutsuzca yardıma ihtiyacım var dememe rağmen yüzüme bile bakmıyorlar" dedi.

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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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avci avci

Serefsiz bir yagmaci ulkenin askeri olmak adami bitirir,Yaptigi zulumlerin cezasi,bence ilerde bir makinaliyla tarama da yapabilir etrafina,Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste,Mark intihar et cekemezsin bunca vijdan azabini!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:36
Emekli Emekli

Demek ki ne korumalığın iyiymiş, ne de şoförlüğün.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:18
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