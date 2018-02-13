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'de açıklanan rapora göre, , ve 'nin ABD ve müttefikleri aleyhinde lar hazırlığında olduğu iddia edildi

ABD: Rusya siber saldırı hazırlığında
'de açıklanan yeni İstihbarat raporuna göre, , ve 'nin ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif lar hazırlığında olduğu iddia edildi.

ABD, yeni istihbarat raporunu açıkladı. Raporda, ABD ve müttefiklerinin olası saldırılarla karşı karşıya olduğu açıklandı. ABD Ulusal İstihbarat Müdürü Dan Coats, Rusya, İran ve Kuzey Kore, ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğunu ileri sürdü.
Coats, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek, "Rusya'nın önümüzdeki yıl büyük olasılıkla Ukrayna'ya karşı Rusya'nın daha cesur ve yıkıcı siber operasyonlar yapmasını bekliyoruz." dedi.
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  • 13 Şubat 2018, Salı 21:42
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