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5 dakikada şarj olup 480 kilometre götürecek



Erzurum'da Öğretim Üyesi Doç. Dr. , geliştirdiği nanomalzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilometre yol gitmeyi sağlayan ve lityum bataryalı araçlara da rakip olacak yakıt pili üretti.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan ve yakıt pilleri üzerine 16 yıldır yapan Doç. Dr. Yurtcan, bu alanda önemli başarılara imza attı.

Elektrikle çalışan araçlardaki lityum bataryaya rakip olacak yakıt pili alanındaki çalışmasıyla geçen yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBIP) alan Yurtcan, geliştirdiği nanomalzemeler sayesinde elektrikle çalışan otomobillerde 5 dakikalık dolumla şarj olan yakıt pili üretmeyi başardı.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 19:14
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ahmet ahmet

Ne olur icimizdeki cosuslara cok dikkat edelim ,her buldugumuz gelistirdigimiz yerli Milli teknolojilerimizi calmasinlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 22:36
Mahmut Mahmut

Allah razı olsun daima üretim daima ARGE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 11.02.2018 19:36
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