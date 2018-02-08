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'Elon' oğlu uçmuş

, aracını a gönderdi. bu olaya kilitlendi. Esprilerin ardı arkası kesilmedi: Dünya malı Dünya’da kalmalı bence...

Elon oğlu uçmuş
Uzay aracı ve roket üreticisi 'SpaceX' şirketinin kurucusu ve 'Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tarihe adını yazdı. , dünyanın en güçlü roketi 'Falcon Heavy'e imzasını attı.


Musk, roketi içine koyduğu Tesla aracı ile birlikte a fırlattı. Bu gelişmeyle birlikte , uzaya giden ilk otomobil unvanını kazandı. 'Falcon Heavy'yi Tesla aracıyla birlikte uzaya göndererek çığır açan Elon Musk, sosyal medyayı salladı:
MUSK'ın uzaya gönderdiği araba 0 km ama yol yaptı. Bu araba dünyaya döndüğünde 2. el olarak mı satılacak?
NASA, 'ı kıskanmıyor mu yani şimdi?
ELON Musk'ın yerinde olsaydım, uzaya gönderdiği araçta Neşet Baba'dan 'Ah yalan dünya' çalardım.
MUSK'ı samimi bulmuyorum... Dünya malı Dünya'da kalmalı bence...


BENCE, Musk uzaya sürücü kursu açmalı.
BENİ de uzaya götür abi.
ELON oğlu uçmuş!
NASA yani!
MUSK'ı 'Muska' anlayan var!
BU Elon Musk'da 'milleti Berlin'e götüreceğim diye kamyona doldurup İstanbul'da bırakan' bir tip var...
MARS'takiler yaşadı. Gökten bedava araba yağacak.
O araçta ben de olsaydım!
ARABA bile uzaya çıktı.
ARACIMI uzaya göndermeye kıyamam!
Siz giderken biz dönüyorduk!
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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