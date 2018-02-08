'Elon' oğlu uçmuş
Elon Musk, Tesla aracını uzaya gönderdi. Sosyal medya bu olaya kilitlendi. Esprilerin ardı arkası kesilmedi: Dünya malı Dünya’da kalmalı bence...
Musk, roketi içine koyduğu Tesla aracı ile birlikte uzaya fırlattı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla, uzaya giden ilk otomobil unvanını kazandı. 'Falcon Heavy'yi Tesla aracıyla birlikte uzaya göndererek çığır açan Elon Musk, sosyal medyayı salladı:
MUSK'ın uzaya gönderdiği araba 0 km ama yol yaptı. Bu araba dünyaya döndüğünde 2. el olarak mı satılacak?
NASA, Elon Musk'ı kıskanmıyor mu yani şimdi?
ELON Musk'ın yerinde olsaydım, uzaya gönderdiği araçta Neşet Baba'dan 'Ah yalan dünya' çalardım.
MUSK'ı samimi bulmuyorum... Dünya malı Dünya'da kalmalı bence...
BENCE, Musk uzaya sürücü kursu açmalı.
BENİ de uzaya götür abi.
ELON oğlu uçmuş!
NASA yani!
MUSK'ı 'Muska' anlayan var!
BU Elon Musk'da 'milleti Berlin'e götüreceğim diye kamyona doldurup İstanbul'da bırakan' bir tip var...
MARS'takiler yaşadı. Gökten bedava araba yağacak.
O araçta ben de olsaydım!
ARABA bile uzaya çıktı.
ARACIMI uzaya göndermeye kıyamam!
Siz giderken biz dönüyorduk!
Etiketler: Elon Musk , Tesla , Falcon Heavy , NASA , uzay , Sosyal medya , SpaceX şirketi
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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