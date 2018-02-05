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'dan kritik Afrin operasyonu açıklaması!

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi. Ayrıca Stoltenberg Türkiye'nin 'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini dile getirdi.

NATOdan kritik Afrin operasyonu açıklaması!

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcıların sorularını yanıtlayan Stoltenberg, 'de kara harekatı düzenleyen ülkelerle yakın temas kurulmasını gerekli gördüklerini belirterek 'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın gidişatına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

'TÜRKİYE DAHA ÖNCE BİLGİ VERDİ VE GELECEKTE DE VERECEK'
Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı ve diğer Türk yetkililerle yaptığım görüşmelerde, uluslararası koalisyon temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması için Suriye'de kara harekatı düzenleyen ülkeler arasında temas kurulmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdim. Herkesin bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz. Türkiye, Afrin harekatı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek" dedi.

''TÜRKİYE DAEŞ'E KARŞI CİDDİ MÜCADELE VERDİ''
Türkiye'nin 'le mücadeleye ciddi katkı sunan üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, 'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak 2016 yılında Türkiye'de askeri darbe girişimi yapıldığını anımsattı.

ABD hükümeti, Türkiye'nin düzenlediği Afrin harekatıyla ilgili DAEŞ'in güçlenmesini bahane ederek her seferinde operasyona karşı olduklarını dile getiriyorlardı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 19:19
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