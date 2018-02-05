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Bir katliam haberi daha: 30 sivil öldü!

'deki rejimi, ablukada tuttuğu 'ya yaptığı hava saldırılarında 30 sivilin ölümüne, 170 sivilin yaralanmasına neden oldu.

Bir katliam haberi daha: 30 sivil öldü!

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, 'ya hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.

Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı.

Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK VE BEBEK VAR
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın 'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 18:32
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