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'de teröre övgü aleyhine alçak yayın

'nin Amerikan beslemesi teröristlere üst üste darbeler vurması ülke medyasına da yansıdı.

FOX TVde teröre övgü Türkiye aleyhine alçak yayın

Türk Silahlı Kuvvetleri, 10. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Teröristlere tek tek etkisiz hale getirerek yoluna devam eden Mehmetçik, 'nin kuzeyinde teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerika'yı rahatsız ediyor.

Ülkede yayın yapan televizyon kanallarında 'nin Afrin operasyonu uzun uzun konuşuldu.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ
Son olarak FOX'ta ekrana gelen programda, Türkiye'nin üyeliği sorgulandı.

Moderatörün Türkiye'yi NATO'dan çıkarma önerisinden sonra programın yorumcusundan da 'ye övgüler geldi.

İSRAİL'DEN SONRA EN İYİSİ YPG
Konuk yorumcu, 'den sonra en iyi dostun YPG olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI
'a karşı küstah suçlamaların bulunulduğu programda, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı savunuldu.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 17:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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isminiz ağrı tuncay isminiz ağrı tuncay

türkiyenin gelişömesi, dünyada hiç kimseye boyun eğmemesi, sayın cumhurbaşkanımızın dik durması, bu hadsizlere de dokundu, sıra onlara da gelir merak etmesinler... allah'ın sen fuzuli yaratılmış insanların ömründen al, sayın cumhurbaşkanımıza ver. allah tayyip erdoğan!ı başımızdan eksiz etmesin, amin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 29.01.2018 17:46
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