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Trump'tan geri adım

Başkanı , hesabından yaptığı karşıtı paylaşımlarla ilgili olarak istenirse özür dileyeceğini söyledi.

Trumptan geri adım
Başkanı , geçtiğimiz aylarda hesabı üzerinden aşır sağcı İngiliz bir grubun karşıtı mesajlarını yeniden paylaşmış ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Trump'a ITV'ye verdiği röportajda bu konu soruldu. Trump, konuyla ilgili olarak istenildiği takdirde özür dileyebileceğini belirtti.

Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. Trump konuyla ilgili olarak, "Britanya'yı seviyorum, 'ı seviyorum, İskoçya'yı seviyorum. May ile çok iyi bir ilişkim var ve onu çok destekliyorum." ifadelerini kullandı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 23:10
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