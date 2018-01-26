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Amerika'nın yalnızlığı 'ın kapağında

, dergisinin son sayısında "Tüm dünya ülkelerinden uzakta, tek başına kalmış" olarak resmedildi.

Amerikanın yalnızlığı Timeın kapağında

Başkanı Donald 'ın göreve gelmesinden bu yana yakın ilişki içinde olduğu ülkelere karşı bile attığı yanlış adımlar, ülke basınının da gündemine yerleşti.

YALNIZ ÜLKE AMERİKA
dergisinin şubat sayısının kapağında, ABD, diğer ülkelerden uzakta ve yalnız olarak resmedildi.

"America Alone" (Yalnız Amerika) başlıklı makalede, Trump yönetimindeki bir yılda ülkenin imajını kaybetmesi ve yalnızlaşmaya başlamasından söz edildi.

Karl Vick imzalı makalede, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi ve demokrasi için bir ilham kaynağı konumuna yükselmişken bugün basın özgürlüğü ve göçmenlik gibi konularda eleştirilen bir ülke haline geldiği vurgulandı.

TRUMP'IN İNGİLTERE'YE GİRİŞİNİN ENGELLENMESİ...
ABD'nin, en önemli müttefikleri olan Avrupa ülkelerinde bile eleştirildiği belirtilen makalede, Trump'ın ABD'nin en önemli müttefiki İngiltere'ye girişinin engellenmesi için imza toplandığı hatırlatıldı.

Makalede, ABD'nin küresel prestijini kaybetmesi nedeniyle dünyanın yeni lider ülkeler aradığı ifade edildi.

KUDÜS KONUSU
ABD'nin özellikle Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte hızla yalnızlaştığı yorumları son dönemde sıklaşmıştı. ABD'nin bu yalnızlığı son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamasında net şekilde görüldü.

ABD yönetiminin Kudüs'ü resmen "'in başkenti" olarak tanıması kararının geri çekilmesini sağlamak için BM Genel Kurulu'na gelen tasarı, 128 üye ülke tarafından kabul edildi. ABD ve İsrail dışında ret oyu verenler Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau gibi uluslararası camiada etkisiz ülkeler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oylamadan sonra "ABD yanlış kararları nedeniyle yalnız kaldı" ifadelerini kullanmıştı.


SURİYE MASASINDA DA YOK
Yıllardır Orta Doğu'nun şekillenmesine yön veren aktörler arasındaki ABD, ile ilgili kararların alındığı toplantılarda artık yer bulamıyor.

ABD, Astana ve Soçi gibi Suriye'deki iç savaşın bitmesine yönelik büyük adımların atıldığı toplantılarda bulunmuyor. ABD destekli gruplar da , Rusya ve İran'ın aldığı karar neticesinde bu toplantılara davet edilmiyor. Türkiye'nin talebiyle ABD'nin desteklediği PYD/PKK, Soçi ve Astana'ya davet edilmedi.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 14:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İĞREN&#199; ABD, İĞRENÇ ABD,

eeeeee bu kadar yalan dolan tehdit ,dünyadaki tüm ülkeler ABD nin gerçek yüzünü gördü ,daha bu ABD nin iyi günleri ,hele hele katillerle iş tutmaları bardağı taşıran son damlaydı ,YÜCE YARATICININ TOKADI HER AN ABD YE İNEBİLİR,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:38
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