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ABD- işbirliğinde kaçınılmaz son

Terör örgütü ’ın uzantısı - saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı ’un öldürüldüğü bildirildi.

ABD-YPG işbirliğinde kaçınılmaz son
- 'ye yakın hesaplarından terör örgütü 'ın uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı 'un öldürüldüğü belirtildi.

ABD'li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:

"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı'nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 19:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halil halil

itlerin hepsini bekleyen son.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.01.2018 20:30
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