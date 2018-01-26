ABD-YPG işbirliğinde kaçınılmaz son

PYD- YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon'un öldürüldüğü belirtildi.
ABD'li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:
"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı'nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin."
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itlerin hepsini bekleyen son.....
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