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Rus Adriana

Rus Adriana
Victoria's Secret meleği , podyumu bırakmaya karar verdi. Ama tahtına Rus model Dasha Kina göz dikti. Bir süre önce Türkiye'de defileye çıkan Kina'nın sosyal medyadaki takipçi sayısı rekor derecede artarak 500 bine yükseldi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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