 ;
Yol Durumu
  1. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Air yumruk

hava yolu şirketi yolcuları, açık kıyafetli hostesleri yumrukladı. Olay ülkede yeni bir tartışma başlattı

Air yumruk
Malezya'da hostes kıyafetleri, ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Yolcular, AirAsia hava yolu şirketinin üniformaları hakkında resmi şikayette bulundu. İki hostesin iç çamaşırlarının ve göğüslerinin gördüğünü iddia edildi. Bir kadın yolcu ise yine aynı havayolu firmasının hostesleri kısa etek giydiği gerekçesiyle bir hostese yumruk attı.

MÜSLÜMAN ÜLKE
Yeni Zelanda'dan Dr. June Robertson isimli vatandaş ise lı senatör Hanafi Mamat'a gönderdiği şikayet mektubunda, havayolu personelini "Malezya'nın itibarını mahvetmek" ile suçlayan öfkeli bir mektup yolladı. Robertson, personelin giydiği eteklerin çok kısa olmasından rahatsız olduğunu belirtti. Bir başka yolcu ise Uluslararası Havaalanı'ndaki süpermarkette alışveriş yaparken AirAsia hosteslerinden birinin iç çamaşırını gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Ekim ayında Auckland'dan Kuala Lumpur'a yapılan bir seferde bulunan yolcu hostesin bluzunun açık olduğunu ve göğüslerinin üst kısmını görebildiğini ve kendisini ceketini kapatması için uyardığını söyledi. Hosteslerin üniformalarının ülkenin kültürüne aykırı olduğu iddia edildi. Senatör Mamat, "Malezya'yı Doğu değerleri ile güçlü bir Müslüman ülke" olarak nitelendiren giyecekleri seçmeleri gerektiğini belirtti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar