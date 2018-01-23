Air yumruk

Malezya'da hostes kıyafetleri, ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Yolcular, AirAsia hava yolu şirketinin üniformaları hakkında resmi şikayette bulundu. İki hostesin iç çamaşırlarının ve göğüslerinin gördüğünü iddia edildi. Bir kadın yolcu ise yine aynı havayolu firmasının hostesleri kısa etekgiydiği gerekçesiyle birhostese yumruk attı.
MÜSLÜMAN ÜLKE
Yeni Zelanda'dan Dr. June Robertson isimli vatandaş ise Malezyalı senatör Hanafi Mamat'a gönderdiği şikayet mektubunda, havayolu personelini "Malezya'nın itibarını mahvetmek" ile suçlayan öfkeli bir mektup yolladı. Robertson, personelin giydiği eteklerin çok kısa olmasından rahatsız olduğunu belirtti. Bir başka yolcu ise Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'ndaki süpermarkette alışveriş yaparken AirAsia hosteslerinden birinin iç çamaşırını gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Ekim ayında Auckland'dan Kuala Lumpur'a yapılan bir seferde bulunan yolcu hostesin bluzunun açık olduğunu ve göğüslerinin üst kısmını görebildiğini ve kendisini ceketini kapatması için uyardığını söyledi. Hosteslerin üniformalarının ülkenin kültürüne aykırı olduğu iddia edildi. Senatör Mamat, "Malezya'yı Doğu değerleri ile güçlü bir Müslüman ülke" olarak nitelendiren giyecekleri seçmeleri gerektiğini belirtti.
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