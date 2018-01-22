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  1. Burkina Faso'da Zeytin Dalı Harekatı için dua
  2. ABD'den küstah Kudüs açıklaması

ABD'den çarkı

'nın Afrin operasyonu sonrası çark eden ABD, darbeyi yiyince ’ın dediğine geldi. ABD ,yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “” konusunda ABD’nin ile birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

ABDden güvenli bölge çarkı

ABD , 'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti. Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'nin başkenti Londra'ya düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, "Türkiye'nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz" dedi. Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

'GÜVENLİ BÖLGE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ'
İlerleyen saatlerde Tillerson'dan bir açıklama daha geldi. Suriye'nin kuzeybatısında oluşturulabilecek "" konusunda ABD'nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu belirten Tillerson, Reuters'ın aktardığı ifadelerine göre hem Ankara ile hem de "sahadaki güçlerle" bölgede nasıl istikrar sağlanabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterdiklerini yineledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILLARDIR ÇAĞRI YAPIYORDU
Güvenli bölge konusunda yıllardır ABD'ye çağrıda bulunyor, ancak ABD bu çağrıya olumlu cevap vermiyordu.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 20:08
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