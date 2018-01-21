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GK, Afrin için toplanıyor

'nın, Afrin için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (GK) acil toplantıya çağırmasının ardından yarın toplanma kararı alındı.

BMGK, Afrin için toplanıyor
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, "Fransa, Suriye'deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan 'insani riskleri' görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti.

Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 22:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

fransa,macron bm,bunlar panikledi niye mi?!cunku,...besledikleri teror orgutleri kendi gozlerini oyacaklarindan korkarlar,.!yakinda bm ulkelerinde ayaklanmalar gorebiliriz,.!gorecez bakalim o zaman ab,.ulkelerinin telasini,.bizden yardim istersiniz artik,.elimizi etegimizi opeceksiniz,.!!!

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 07:56
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