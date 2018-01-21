BMGK, Afrin için toplanıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan, "Fransa, Suriye'deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan 'insani riskleri' görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti.
Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
kalan karakter 1000
fransa,macron bm,bunlar panikledi niye mi?!cunku,...besledikleri teror orgutleri kendi gozlerini oyacaklarindan korkarlar,.!yakinda bm ulkelerinde ayaklanmalar gorebiliriz,.!gorecez bakalim o zaman ab,.ulkelerinin telasini,.bizden yardim istersiniz artik,.elimizi etegimizi opeceksiniz,.!!!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.