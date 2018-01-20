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Geleceğe dair!

, babasını gölgede bıraktı. Başkanlık uçağı ’dan inerken çekilen görüntüleri gündemi salladı

Geleceğe dair!
HILLARY Clinton, başkanlık seçimlerinde 'a yenildi. 71 yaşındaki Trump, ABD'nin 45'inci başkanı seçildi. ABD'liler, "Acaba bir kadın başkan gelecek mi?" diye merak ederken, gözler 'a kilitlendi. Bugün 'daki birinci yılını dolduracak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump yine adından söz ettirdi. 36 yaşındaki First Kız Ivanka Trump, başkanlık uçağı 'dan Maryland eyaletine inişi sırasında çekilen görüntüleriyle sosyal medyayı alt üst etti. Yapılan binlerce yorumda "İşte 2020'nin başkanı", "Ülkenin ilk kadın başkanı Ivanka" denildi. Ivanka Trump'ın adı "Fire and Fury: Inside the Trump White House" kitaba da girdi. Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki günlerini ele alan kitapta da Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'ın gelecekte Ivanka'nın başkanlık için yarışması adına şimdiden çalışmalara başladıkları ileri sürüldü.



BABASININ KOLTUĞUNDA
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesine damga vuran isimlerden birisi ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump olmuştu. Ivanka Trump'ın babası Donald Trump Endonezya lider Widodo ile görüşmek için yerinden kalkınca G20 masasına oturması tartışmalara neden olmuştu. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arasındaki Donald Trump'a ait koltuğa oturan Ivanka Trump'ın bu hareketi, "Oraya diplomatların oturması gerekirdi" denilerek tepki çekmişti.


DAİRE ALANA TRUMP BEDAVA
Ailenin ismini taşıyan Trump Towers'ın Hindistan'da yapılan son binası için ilginç bir promosyon gerçekleştirildi. Yeni Delhi'nin Gurgaon semtinde geçen hafta satışa çıkarılan daireleri ABD'den alacak ilk 50 kişinin Donald Trump'la tanışma fırsatı yakalayacağı belirtildi. Dairelerin fiyatları 4-5 milyon dolar arası değişirken, 54'er katlı çift kuleden oluşan projede tanesi 23 milyon dolardan satılan 20 adet de ultra suit bulunduğu kaydedildi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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