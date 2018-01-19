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: Eğitimden geçiriyoruz

Pentagon: Eğitimden geçiriyoruz
ABD () Sözcüsü Pahon, 'de "sınır güvenliği gücünün" kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Pahon, (PYD/PKK'nın paravanı) SDG'yi "çatışma gücünden" "istikrar sağlama gücüne" veya "alan kontrol gücüne" dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.
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